59 Emmys, bis zu 40 Millionen Zuschauer pro Episode, mehr als eine Milliarde Dollar an Vermarktungseinnahmen – heute vor zehn Jahren, am 17. April 2011, feierte mit der HBO-Serie "Game of Thrones" eine der kommerziell und künstlerisch erfolgreichsten TV-Produktionen aller Zeiten Premiere. Die auf der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" des US-Autors George R. R. Martin basierende Serie spielt auf dem fiktiven Kontinent Westeros.