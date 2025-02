Galerie 422 in Gmunden: Malerei von explosiver Dynamik bis zu poetischer Zartheit

Wenn Levente Szücs über Natur, Spaziergänge mit seinem Hund und künstlerische Techniken von der Fotografie bis zum wuchtigen Farbauftrag spricht, offenbart sich sogleich das Zusammenspiel von all dem in seinen Arbeiten. Der gebürtige Ungar ist längst Stammgast in der Gmundner Galerie 422 von Margund Lössl und Marlene Poeckh – und doch verblüfft der ehemalige Meisterschüler von Herbert Brandl an der Kunstakademie Düsseldorf stets aufs Neue: Auf mit Emulsion beschichteten Leinwänden