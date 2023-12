Gagen-Ranking: Chefin der Nationalbibliothek an der Spitze

Johanna Rachinger, die aus Putzleinsdorf stammende Direktorin der Österreichischen Nationalbibliothek, verdiente 2021 312.500 Euro – und lag knapp vor dem damaligen Gehalt von Bundeskanzler Karl Nehammer von 311.967 Euro. Das zeigt der aktuelle Einkommensbericht des Rechnungshofes, der die Gagen der heimischen Kulturmanager für 2021 und 2022 offenlegt.

Rachinger bildete mit ihrer Gage im Jahr 2021 eine Ausnahme. Alle anderen Manager von Kultureinrichtungen des Bundes lagen unter dem Einkommen des Kanzlers. Und selbst Rachingers Gehalt sank schon ein Jahr später wieder auf 267.100 Euro.

Auf Platz zwei im Gagen-Ranking liegt die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, mit 258.600 Euro respektive 260.200 Euro. Klaus Albrecht Schröder bezog als Generaldirektor der Albertina mit 214.300 Euro in beiden Jahren dasselbe Einkommen. Katrin Vohland sah sich als Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums 2021 und 2022 mit einem stabilen Brutto-Einkommen von 200.400 Euro konfrontiert. Belvedere-Chefin Stella Rollig, die von 2004 bis 2016 das Lentos leitete, erhielt 2021 ein Einkommen von 229.300 Euro, das sich 2022 auf 241.800 Euro erhöhte. Peter Aufreiter (Technisches Museums) bezog je 195.600 Euro. Im Fall des Burgtheaters gibt der Rechnungshof für Martin Kusej und den kaufmännischen Direktor Robert Beutler einen Durchschnittswert von 228.900 Euro respektive 223.400 Euro an, während Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic auf 251.400 Euro und im Folgejahr auf 256.200 Euro Einkommen kam.

Kurios ist dagegen die Lage im ORF. Dort soll Generaldirektor Roland Weißmann, der laut eigenen Angaben 380.000 Euro brutto im Jahr verdient, nicht an der Spitze der Gehaltsliste stehen. Laut Medienberichten dürfte ihn Pius Strobl, der die Sanierung des ORF-Gebäudes am Küniglberg verantwortete, dank Boni überholt haben.

Millionengagen bei der Post

Die Gehälter anderer staatsnaher Betriebe fallen allerdings weitaus üppiger aus: So zahlte die Post im Jahr 2022 ihren Vorständen im Schnitt 1,99 Millionen Euro im Jahr aus, der Verbund legte 1,46 Millionen Euro aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn