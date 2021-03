Gabauers Ironieblick auf Herren in der Pandemie

Am 2. April veröffentlicht Andie Gabauer mit seinem Soloprojekt "Gabauer" den neuen Song "Play Your Own Game". Er entstand, als der Musiker, der in Wien lebt, im ersten Lockdown 49 Konzerte vom Fensterbrett aus gab. "Ich hatte das Gefühl, dass jeder auf sich selbst zurückgeworfen ist und sein eigenes Spiel spielen muss", sagt Gabauer.