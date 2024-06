Fußball-EM: Österreichs Sieg als Quotenhit für ServusTV

Dem Salzburger Privatsender bescheren die Auftritte der ÖFB-Elf Topquoten. Alle drei Spiele der Österreicher übersprangen locker die Millionenmarke. Das Spiel gegen die Niederlande war am Dienstagabend mit im Schnitt 1,74 Mio. Zusehern (67,5 Prozent Marktanteil) das bisher meistgesehene.

Knapp dahinter reihte sich die erste Partie des österreichischen Nationalteams gegen Frankreich mit 1,66 Mio. Zusehern (53,8 Prozent Marktanteil) ein. Das Match gegen Polen sahen durchschnittlich 1,3 Mio. Personen (60 Prozent Marktanteil) bei ServusTV. Der Privatsender wird am kommenden Dienstag (2. Juli) auch die Achtelfinalpartie der Österreicher zeigen - eine weitere Topquote ist damit absehbar.

Großes Interesse an EM

Auch abseits der Spiele der österreichischen Nationalelf ist das Interesse an der EM in Deutschland groß. So verbuchte ServusTV etwa mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland im Schnitt 746.000 Zuseher. Die zweite Halbzeit von Kroatien gegen Italien sahen durchschnittlich 859.000 Personen.

Experte Sebastian Prödl und Kommentator Christian Baier Bild: GEPA pictures/ Johannes Friedl

ServusTV hat als Hauptrechtehalter 20 Spiele an den ORF abgegeben, wobei diese häufig nicht vor Attraktivität strotzen. So hatte der ORF die undankbare Aufgabe, am Dienstagabend Frankreich gegen Polen zu übertragen - parallel zu Österreich gegen Niederlande. 55.000 Zuschauer gaben in der 2. Halbzeit dem öffentlich-rechtlichen Sender den Vorzug. Wesentlich mehr - 438.000 Personen - sahen sich im Anschluss an die Begegnungen die Analyse im ORF an. Diese sind nach wie vor beliebt, hatten mehrfach mehr Zuseher als die parallel auf ServusTV ausgestrahlten Countdowns zu den Folgespielen.

Die Highlights vom Spiel gegen die Niederlande:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ORF nur noch bis zum Viertelfinale im Einsatz

Auch mit der Begegnung Albanien gegen Spanien (333.000 Zuseher in der 1. Halbzeit) war mit Blick auf die Parallelpartie (Kroatien gegen Italien) für den ORF am Montag nicht sonderlich viel zu holen. Als Quotensieger ging das öffentlich-rechtliche Medienhaus jedoch mit der am Dienstagabend übertragenen Begegnung England gegen Slowenien (496.000 Zuseher, Halbzeit 1) vom Platz. Bei ServusTV verfolgten parallel 370.000 Zuseher Dänemark gegen Serbien.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Starke Quoten dürfte es für den ORF im Achtel- und Viertelfinale geben, wo jeweils zwei Partien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. Danach hat ServusTV allein die Zügel in der Hand.

Die Übertragungen von der EM boomen auch im Stream. So war Österreich gegen Niederlande mit 831.000 Views bzw. 27,5 Mio. gesehenen Minuten das bisher meistgestreamte Sportevent auf ServusTV On. Das Match gegen Polen kam auf 700.000 Views, jenes gegen Frankreich auf 600.000 Views.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper