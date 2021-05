Wie es ihm vor dem ersten Auftritt am 28. Mai im Linzer Posthof und mit der Angst, dass keiner lacht, geht, verrät Christoph Fritz. OÖNachrichten: Vor gut einem Jahr sind Sie beim "Kabarettgipfel" in der Wiener Stadthalle aufgetreten. Sie waren gerade am Durchstarten, als Corona gekommen ist. Was geht da in einem vor? Christoph Fritz: Um ehrlich zu sein – ich weiß, das klingt wahrscheinlich blöd –, war ich ob der unfreiwilligen Pause erleichtert. Ich bin vor Corona recht viel