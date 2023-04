Fun Home: Ein Musical wider alle Musical-Klischees

Auf die viel beklatschten Produktionen "Catch me if you can" und "Natascha, Pierre und der große Komet von 1812" folgt am Freitag "Fun Home" in der BlackBox des Musiktheaters. "Dieses Musical arbeitet gegen alle Musical-Klischees. Es geht um die Aufarbeitung von Familiengeheimnissen, und es wird viel zu lachen und zu weinen geben", fasst Nicole Claudia Weber, die die Inszenierung innehat, zusammen. "Fun Home" basiert auf einer autobiografischen Graphic Novel der US-Amerikanerin Alison Bechdel. Die Autorin reflektiert darin ihr Aufwachsen im familieneigenen Bestattungsbetrieb ("Funeral Home"). Es ist ein Aufwachsen in einem nach außen hin perfekten Familienbild – doch hinter der Fassade bröckelt es bedrohlich. Die Ehe der Eltern ist problembeladen, der bisexuelle Vater begeht Suizid, dazwischen macht Alison ihrer sexuellen Ausrichtung Luft.

Drei "Alisons"

"Fun Home" von Jeanine Tesori (Musik) und Lisa Kron (Text) wurde 2015 mit fünf Tonys, darunter für das beste Musical, ausgezeichnet. Die Rolle der Alison ist dreifach besetzt: Sanne Mieloo spielt die rückblickende Frau, Celina Dos Santos die junge Alison. Rosa Gruber und Helena Unger spielen abwechselnd die große Rolle der kleinen Alison. Musikalischer Leiter: Juheon Han.

Musical: "Fun Home", deutschsprachige Erstaufführung in der BlackBox des Linzer Musiktheaters. Premiere: 12. April, Karten unter landestheater-linz.at

