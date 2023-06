Fulminantes Staatsopern-Deb�t f�r Matth�us Schmidlechner

Franz Welser-Möst vergleicht die Anstrengungen bei der Bewältigung des wohl umfangreichsten Opernwerks der Musikgeschichte mit der Besteigung des höchsten Bergs der Welt. Wagners Ring-Tetralogie bedeutet nicht bloß rund 18 Stunden Aufführungsdauer, die es körperlich zu bewältigen gilt. Diese sind auch interpretatorisch eine enorme Herausforderung. Geht es doch darum, den Überblick über diese Distanz zu bewahren. Am Donnerstag startete Franz Welser-Möst in der Staatsoper erneut den Aufstieg zum Mount Everest mit einem prächtig gelungenen Rheingold. Sein – so angekündigt – letzter Gipfelsturm in zwei Etappen. Denn er wird die vier Opern im Juni je zweimal dirigieren und am 30. Abschied von diesem Werk nehmen. Das ist kein Eingeständnis an das Alter – mit 63 ist man heute Mitvierziger –, aber ein Rückzug von einem gigantischen Kosmos, der synonym für Welser-Mösts Opernschaffen steht. Ein Rückzug, um den Weg freizumachen für vieles, das es noch zu entdecken gilt.

14 Jahre ist es her, dass die aktuelle Ringinszenierung von Sven-Eric Bechtolf mit dem „Rheingold“ ihren Abschluss fand – ebenfalls unter Franz Welser-Möst. Bei der 22. Aufführung dieser Produktion zeigt sich die Repertoire-Tauglichkeit, die den Sängern viel Freiraum zur Gestaltung lässt, stringent die Handlung erzählt und mit wenigen Versatzstücken eigene Gedanken miteinbezieht.

Der Grund aber, dass die OÖN von diesem Abend berichten, war das Staatsoperndebüt von Matthäus Schmidlechner, der als Ensemblemitglied des Linzer Musiktheaters immer wieder seine große Affinität zum Charaktertenor zeigt und jene heiklen Wagner- und Richard-Strauss-Rollen mit größter Meisterschaft und unglaublich textdeutlich restlos begeisternd beseelt.

Auch wenn Mime im „Rheingold“ noch eine kleine Rolle zu sein scheint, enthält sie bereits viel von dem, was dem Sänger im dritten Teil „Siegfried“ abverlangt wird. Und dazu hat Matthäus Schmidlechner am Donnerstag fulminant einen Grundstein für die Erstbesteigung am bedeutendsten heimischen Opernhaus gelegt, der auch vom Publikum dementsprechend honoriert wurde. Und das in einem Ensemble, das von Eric Owens, der als Wotan am Haus am Ring debütierte, blendend angeführt wurde. Michael Nagy war der beeindruckende Alberich, Ilja Kazakov und Ain Anger begeisterten als Fasolt und Fafner. Martin Häßler (Donner), Daniel Jenz (Froh), Tanja Ariane Baumgartner (Fricka), Regine Hangler (Freia) und Noa Beinatt (Erda) waren verlässliche Götter, denen mit Ileana Tonca, Patricia Nolz und Daria Sushkova ein feines Rheintöchter-Terzett gegenüberstand. Michael Laurenz war der herausragende und in vielerlei Hinsicht gewandte Loge.

Fazit: Überzeugende Wagner-Etappe bis zum Basislager

Weitere Termine mit Matthäus Schmidlechner als Mime: 11. und 25. 6. (Siegfried), 21. 6. (Rheingold)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Michael Wruss Michael Wruss