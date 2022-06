Es sind nur vier Monitore im Foyer des Linzer Kunstmuseums Lentos, aber ihre Botschaft hat es in sich. Links unten: Ein Video von Mykola Ridnyi zeigt das Leben in den finsteren Bunkern der Ukraine, ein Gewehr wird zusammengebaut, Munition abgezählt. Rechts unten: Oleksiy Radynskis Kamerafahrt durch das Land, wie es nie mehr sein wird – vorbei an dampfenden Industrieschloten und Bahnhöfen voller Menschen.