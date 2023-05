Fünf Gründe, warum Teya und Salena es (locker!) ins Song-Contest-Finale schaffen

Selten konnten wir so optimistisch einem ESC-Halbfinale entgegenblicken. Zuletzt war es der gebürtige Linzer Cesár Sampson, der mit "Nobody But You" die Qualifikation überstand und im großen Finale antreten durfte - fünf Jahre ist das bereits wieder her. Seitdem warten die österreichischen Zuschauer auf ein Erfolgserlebnis beim Song Contest. In diesem Jahr sind sich Experten und Fans aber sicher: Für Österreich wird es mit dem Finaleinzug klappen. Sollten unseren Interpretinnen Teya und Salena am Donnerstagabend in der "M&S Bank Arena" in Liverpool keine groben Schnitzer unterlaufen, ist ihnen ein Antreten beim Hauptbewerb am Samstag so gut wie gewiss.

Diese fünf Gründe sprechen klar dafür:

1. Die Wettquoten

Der Blick auf die Prognosen kann Österreichs Delegation in Liverpool zuversichtlich stimmen. Unser Beitrag "Who The Hell Is Edgar" liegt bei den Wettquoten für das zweite Semifinale klar auf Platz eins. Das Fan-Portal eurovisionworld.com vergleicht die Quoten der größten Wettanbieter und kommt zu dem Ergebnis: Unser Land wird sich mit 91-prozentiger Wahrscheinlichkeit für das Finale qualifizieren. Auch zahlreiche Fanvideos auf TikTok führen den österreichischen Song auf der Favoritenliste. Perfekte Ausgangslage also für Teya und Salena.

Die Song-Contest-Woche in Liverpool wurde am Sonntag mit einem Eröffnungskonzert eingeläutet:

2. Der Song

Das Lied "Who The Hell Is Edgar" ist nicht nur ein Ohrwurm ("Poe, Poe, Poe, Poe...."), es verbreitet auch eine wichtige Botschaft. Die beiden Künstlerinnen, die das Lied mitkomponiert und - geschrieben haben, verarbeiten darin ihre Erfahrungen als weibliche Songwriterinnen in einer Männer-dominierten Welt. In dem Lied geht es um Edgar Allan Poe, der sich als Ghostwriter in Ihren Köpfen als Inspiration für den Text eingenistet hat. "Es ist ein Song, der aus purem Spaß entstanden ist und mit dem wir unsere Message verkünden wollen. Eben dass Frauen einander unterstützen sollen und müssen", sagte Teya im OÖN-Interview. Song-Contest-Experte Marco Schreuder zeigte sich gegenüber den OÖN begeistert: "Ich bin extrem positiv überrascht, auch über den Mut, so einen erfrischend anderen Song zum ESC zu schicken." Er sei sehr zuversichtlich, dass am Ende eine gute Platzierung herausschaut: "Wenn es zündet, traue ich ihnen alles zu – auch eine große Überraschung", so der in Bad Ischl aufgewachsene Betreiber des ESC-Podcasts „Merci Cherie“.

Was ESC-Experte Marco Schreuder von unserem Beitrag hält, lesen Sie hier im Interview:

3. Der Tanz

Wenn Teya und Salena am Donnerstagabend auf der großen ESC-Bühne singen und tanzen, kann auch das Publikum vor Ort und vor den TV-Geräten mitmachen. Die kurze Choreografie ist einfach zu erlernen - die Sängerinnen zeigen im Video, wie's geht:

4. Die Interpretinnen

Das Gesangsduo Teya & Salena bilden die 22-jährige Wienerin Teodora Spiric und Selina-Maria Edbauer, 24, aus der Steiermark. Beide kennen sich bereits seit zwei Jahren, als sie an der ORF-Castingshow "Starmania" teilnahmen. Teya versuchte bereits 2020 ein ESC-Ticket für Österreich beziehungsweise für Serbien zu lösen, scheiterte damals jedoch. Ihre Kollegin Salena schaffte es 2017 bei "The Voice of Germany" in die dritte Runde und versuchte sich 2019 als Kandidatin für den österreichischen ESC-Beitrag. Sorgen, wonach beide der Herausforderung ESC stimmlich nicht gewachsen sein könnten, sollten demnach unbegründet sein. Wie gut ihr Lied "Who The Hell Is Edgar" live klingt, konnte das TV-Publikum unlängst beim Auftritt von Teya und Salena bei "Dancing Stars" hören:

5. Die Konkurrenz

Dass Österreich im zweiten Halbfinale antritt, sollte uns - trotz der "Unglückszahl" 13 als Startnummer - ebenfalls zugute kommen. Die Hürde für die Qualifikation dürfte nicht ganz so hoch liegen wie beim heutigen ersten Semifinale, wo mit Schweden, Finnland, Norwegen oder Israel große Favoriten auf den ESC-Sieg antreten. Unsere Mitstreiter am Donnerstagabend sind: Dänemark, Armenien, Rumänien, Estland, Belgien, Zypern, Island, Griechenland, Polen, Slowenien, Georgien, San Marino, Albanien, Litauen und Australien. Zehn Länder können sich jeweils für das Finale am Samstag qualifizieren. Dort fix gesetzt sind Titelverteidiger Ukraine sowie die "Big Five", Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien.

Und was meinen Sie? Stimmen Sie ab!

Autorin Andrea Endt Online-Redakteurin Andrea Endt