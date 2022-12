Fünf Gründe, den Netflix-Hit "Glass Onion" zu schauen

Ein Mord, exzentrische Typen, viele Verdächtige und mittendrin Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc: Seit wenigen Tagen ist der Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" auf Netflix zu sehen und rangiert bereits an der Spitze der Charts der beliebtesten Titel des Streamingdienstes. In der Fortsetzung von Rian Johnsons Krimi-Hit "Knives Out" aus dem Jahr 2019 schlüpft Craig erneut in die Rolle des Privatdetektivs Benoit Blanc, wobei der langjährige James-Bond-Darsteller in diesem Ensemblefilm eher amüsante Facetten seines Könnens zeigen kann.

Regisseur Rian Johnson hatte den Original-Film mit einer Starbesetzung um Craig, Christopher Plummer, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson und Ana de Armas im Stil eines Agatha-Christie-Krimis 2019 für preiswerte 40 Millionen Dollar im US-Staat Massachusetts gedreht. Weltweit spielte der Krimispaß mehr als 311 Millionen Dollar ein. Netflix sicherte sich daraufhin die Rechte an zwei Fortsetzungen. Nun zieht es Benoit Blanc nach Griechenland, wo erneut eine illustre Band an Verdächtigen sich dem gewohnt gnadenlosen Verhör des Profischnüfflers stellen muss.

Warum sich das Ansehen lohnt, zeigen wir Ihnen hier:

1. "James Bond" kann auch lustig

In der "Knives Out"-Reihe zeigt Schauspieler Daniel Craig (54), dass er nicht nur den knallharten, grimmig dreinblickenden Bond verkörpern kann. Der Brite beherrscht auch das komödiantische Fach, wie er als schrulliger Detektiv Benoit Blanc beweist. "Daniel Craig ist sehr, sehr witzig. Er ist einer der begabtesten Schauspieler auf diesem Planeten", streut auch Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson seinem Hauptdarsteller Rosen.

In ungewohnt komischer Rolle: Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc Bild: Netflix

2. Illustre Gästeschar

Tatort der neuen Krimikomödie ist eine Luxusvilla auf einer griechischen Insel. Dort hat Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) seine engsten Freunde zu einer Mystery-Party eingeladen, bei der die Gäste Detektiv spielen sollen, als plötzlich ein echter Mordfall passiert. Neben Craig und Norton sind unter anderen Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson und Dave Bautista dabei. Witzige Momente liefern Gaststars wie die Schauspieler Ethan Hawke, Hugh Grant, der mittlerweile verstorbene "Mord ist ihr Hobby"-Star Angela Lansbury oder Tennis-Ass Serena Williams.

Edward Norton als Tech-Milliardär mit Allmachts-Fantasien Bild: Netflix

3. Die Kulisse

Das Anwesen des stinkreichen Tech-Moguls als luxuriös zu bezeichnen, ist fast noch untertrieben: Der Gastgeber residiert in einem einer Zwiebel nachempfundenen Glaspalast - daher auch der Titel "Glass Onion". Gedreht wurde der Film im griechischen Porto Heli am Argolischen Golf. Die "Glass Onion“ ist in Wirklichkeit eine weitläufige Villa des renommierten "Aman Resorts". Die namensgebende Glaskonstruktion wurde extra für den Film gebaut.

4. Überraschende Wendungen

Wer wird das Krimi-Dinner nicht überleben? Welche Motive haben die Anwesenden und welche neuen Figuren tauchen plötzlich auf? Die Handlung des Films geizt nicht mit überraschenden Enthüllungen und unterhaltsamen Richtungswechseln. Die Geschichte ist clever konstruiert, unvorhersehbar und bei einer Filmlänge von über zwei Stunden nie langweilig.

Wer hat warum wen ermordet? Bild: Netflix

5. Das furiose Finale

Ohne zu viel zu verraten: "Glass Onion: A Knives Out Mystery" gipfelt in einem spektakulären und bildgewaltigen Showdown, bei dem sich die Schauspieler noch einmal richtig austoben können. Die Schlusspointe mag keine große Überraschung mehr sein, lässt den Zuseher aber auch nicht enttäuscht zurück.

Autor Andrea Endt Online-Redakteurin