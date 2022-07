Fünf einfache Strategien für mehr Optimismus

Mit Optimismus in die Zukunft schauen zu können, ist gerade in Zeiten wie diesen wichtig. Welche Strategien dabei helfen, erklärt Olivia Remes in ihrem Buch "Mood Hacks" (dtv, 10,30 Euro):

1 Orientiere dich an Zielen, nicht an Stimmungen: Was will ich im Leben erreichen? Das sollte man konkret planen – auch wenn man gerade nicht gut gelaunt ist.

2 Weniger Eifersucht: Statt auf Menschen eifersüchtig zu sein, die etwas besonders gut können oder machen, sollte man sich besser überlegen, was man von ihnen lernen kann. Die Betreffenden als Inspirationsquelle nützen!

3 Weniger Zeit mit pessimistischen Menschen verbringen: Sie können die Lust nehmen, Neues zu probieren.

4 Beziehungsfragen stellen: Fühlst du dich in der Gegenwart von jemandem energiegeladen, attraktiv und unterhaltsam – oder hast du das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Sich für Menschen der ersten Kategorie entscheiden!

5 Hol dir einen Energieschub: eine neue Frisur ausprobieren, eine Runde laufen oder mit der besten Freundin telefonieren. Was Kraft gibt, in den Alltag einbauen.