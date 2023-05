Frischluft-Open-Air holt die Stars nach Linz

Mit einem bunten Programm-Mix bespielen Posthof-Chef Gernot Kremser und LIVA-Direktor Dietmar Kerschbaum von 9. Juni bis 1. September die Frischluft-Open-Air Bühne beim Posthof. Aus der Corona-Not entstanden soll sich die Bühne in Zukunft dauerhaft etablieren. "Frischluft ist inzwischen Normalität geworden und integraler Bestandteil des Posthof-Programms", sagte Kremser bei der Präsentation des Programms am Mittwoch. Er legte heuer besonderen Wert darauf, das Programm von den Lido-Sounds (16. bis 18. Juni; Urfahrmarkt) deutlich zu unterscheiden. Mit dabei sind unter anderem Edmund (9./10. Juni), Pietro Lombardi (22. Juni), Folkshilfe (1. Juli), Philosoph Konrad Paul Liessmann (6. Juli), Marco Pogo (22. Juli), Julian LePlay (25. August) sowie Ursula Strauss und Ernst Molden (1. September).

Ursula Strauss und Ernst Molden stehen am 1. September auf dem Programm. Bild: Daniela Matejschek

Bei der zweiten Auflage im Vorjahr kamen 16.200 Besucher, diese Zahl soll heuer - bei weniger Konzerten - gesteigert werden. "Drei Konzerte sind bereits so gut wie ausverkauft", sagte Kremser. Im Open-Air-Gelände ist für 2000 Personen Platz, bei Bestuhlung für 950. Die Konzerte finden auch bei Regenwetter statt. Die um 60.000 Euro angekaufte mobile Bühne, die u.a. auch für die Kinderklangwolke oder den Linz-Marathon verwendet wird, hat sich laut Kerschbaum längst amortisiert.

Marco Pogo ist am 22. Juli in Linz. Bild: Georg Wilke

Neues gibt es auch von Lido-Sounds, die unter Mithilfe der LIVA von Konzertveranstalter Acardia im Juni am Urfahrmarktgelände veranstaltet wird. Headliner sind bei dem Festival, zu dem pro Tag bis zu 25.000 Besucher erwartet werden, Florence + The Machine (16.6.), Die Toten Hosen (17.6.) und Peter Fox (18.6.). Im Brucknerhaus wird es am 16. und 17. Juni ab 23 Uhr Aftershow-Partys geben, u.a. mit Functionist und Thees Uhlmann. "Wir funktionieren dafür das Brucknerhaus zur Partyzone um", sagt Kerschbaum. Lido-Sounds-Besucher müssen dafür 10 Euro aufzahlen, sonst kostet der Eintritt 19 bzw. 25 Euro. Der Kartenvorverkauf für Lido-Sounds laufe gut, sagt Kerschbaum: "In ganz Linz und im Umland gibt es kaum noch Hotelzimmer." Daher haben die ÖBB ihr Angebot aufgestockt: Es wird in der Nacht jeweils vier zusätzliche Züge noch Linz nach Wien und je zwei von Linz nach Salzburg geben.

Hier das Frischluft-Programm:

9./10. Juni: DialektPop-Duo Edmund (9.6. ausverkauft)

22. Juni: Pietro Lombardi

1. Juli: Folkshilfe (nur noch wenige Karten)

6. Juli: Philosoph Konrad Paul Liessmann spricht mit Moderator Christian Schacherreiter über sein neues Buch "Lauter Lügen"

8. Juli: bayerischer Mundartpop mit Dicht & Ergreifend

22. Juli: Marco Pogo, Frontmann der Punkrockband Turbobier, kommt als "Gschichtldrucker" nach Linz

24. Juli: Philipp Poisel

3. August: Fat Freddy's Drop, eine Funk/Jazz/Raggae-Band aus Neuseeland, kommt erstmals nach Linz: "Ein entspannter, lässiger Sound", sagt Posthof-Chef Kremser

11. August: Sons Of The East bringen Folk-Pop aus Australien mit

22. August: Fäaschbänkler (ausverkauft)

25. August: Julian le Play

1. September: Ursula Strauss und Ernst Molden zeigen ihr aktuelles Programm "Wüdnis"

