Friedrich Buchmayr: Ein Leben mit 140.000 Büchern

Am 31. Dezember wird Friedrich Buchmayr zum letzten Mal das graue Tor zu seinem Arbeitsplatz auf- und nach dem Eintreten sofort wieder zusperren. Er wird die Stufen hinaufgehen, seine Bürotür öffnen. Dort wird er noch einmal das einzigartige olfaktorische Element einatmen und den Blick über 140.000 Büchern schweifen lassen – das letzte Mal nach 38 Jahren als Bibliothekar des Stifts St. Florian. Zu Silvester, just an seinem 65. Geburtstag, ist Schluss.