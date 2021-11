Es weihnachtet wieder im Hause Cullum: Der dreifach mit Platin ausgezeichnete Jazz-Pop-Superstar Jamie Cullum (42) veröffentlicht jetzt den zweiten Teil von "The Pianoman At Christmas. The Complete Edition". Diese Deluxe-Ausgabe vervollständigt das im vergangenen Jahr veröffentlichte Hit-Album mit einem zweiten Teil, der elf Cover klassischer Weihnachtslieder sowie zwei Originalsongs enthält, darunter die Single "Christmas Don’t Let Me Down".