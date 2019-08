Frequency: Rotes Kreuz bereit für 150.000 Fans

Bald geht es wieder rund an der Traisen: Am 15. August startet das Frequency-Festival in St. Pölten und wird an drei Tagen jeweils knapp 50.000 Musikfans auf das Gelände im südlichen Teil der niederösterreichischen Landeshauptstadt locken. Das Rote Kreuz stellt sich ab Mittwoch, dem klassischen Anreisetag, wieder auf einen Großeinsatz ein. Insgesamt 500 Rettungs- und Notfallsanitäter stehen für den Ambulanzdienst bereit. In Spitzenzeiten sind 120 Sanitäter sowie drei Notärzte an Ort und Stelle verfügbar. Aus bisherigen Erfahrungen wird mit bis zu 3000 zu versorgenden Patienten gerechnet. Auf die Sanitäter, die zum Teil wieder aus anderen Bundesländern anreisen, warten insgesamt mehr als 10.000 Arbeitsstunden.

Von Macklemore bis Billie Eilish

Musikalisch darf man sich bewährten Gute-Laune-Rap mit sozialkritischer Botschaft von Macklemore erwarten, wird das US-Duo Twenty One Pilots wohl eine große Show auffahren und kann man den Hype um die 17-jährige Billie Eilish aus nächster Nähe beobachten. Ziemlich erfolgreich ist auch der deutsche Rapper Capital Bra unterwegs, während die Prophets of Rage oder The Offspring eher Anhänger der Gitarrenfraktion zufriedenstellen dürften.

Wem das Angebot untertags nicht reicht, der kommt schließlich im Nightpark auf seine Kosten, wenn bis in die frühen Morgenstunden DJs und EDM-Stars das Ruder übernehmen.