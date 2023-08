Anreise, Campen, Baden: Tipps für Frequency-Besucher

Das große Festival startet am Donnerstag.

Mit rund 150.000 erwarteten Besuchern in drei Tagen zählt das Frequency-Festival in St. Pölten zu den größten Österreichs. Künstler wie Imagine Dragons oder Die Ärzte spielen von Donnerstag bis Samstag auf insgesamt fünf Bühnen und das Wetter soll sommerlich heiß werden. Hier finden Sie ein paar Tipps, um das Festival so reibungslos wie möglich verlaufen zu lassen.

Macklemore, ein amerikanischer Rapper wird am Donnerstag erwartet. Bild: MICHAL CIZEK (AFP)

Anreise und Parken

Grundsätzlich empfiehlt der ÖAMTC mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften anzureisen. So kann Verkehrschaos vermieden werden.

Von Linz und Salzburg geht zweimal stündlich ein Railjet nach St. Pölten, der zur Anreise gut geeignet ist. Von Wien gibt es stündlich mit der ÖBB drei Verbindungen nach St. Pölten.

Vom Bahnhof St. Pölten bietet das Frequency einen Shuttle-Bus um acht Euro an, der sowohl zum Green Camping Platz, als auch zum Haupteingang des Festivals fährt. Mit demselben Bus kann man auch wieder zurück zum Bahnhof fahren.

Am Festivalgelände gibt es viele Parkplätze, die genutzt werden können. Fahr- und Parkverbote sollen jedoch beachtet und Rettungs- und Versorgungswege freigehalten werden, ansonsten wird laut ÖAMTC rigoros abgeschleppt. Der ÖAMTC rät, einen Zweitautoschlüssel mitzunehmen und einer mitfahrenden Person zu geben. "Besonders am Sonntagvormittag werden wir alle Hände voll zu tun haben, denn die meisten Festivalbesucher merken erst kurz vor der Heimfahrt, dass der Autoschlüssel verschwunden ist oder das Fahrzeug nicht mehr anspringt", sagt Herbert Dechet von der Pannenhilfe.

Der britische Rapper Central Cee tritt am Freitag auf. Bild: JULIE SEBADELHA (AFP)

Heißes und sonniges Wetter

Die drei Festival-Tage werden sonnig und sehr heiß. Am Donnerstag und Freitag werden bis zu 29 Grad erwartet, am Samstag soll es sogar 32 Grad heiß werden. Das Rote Kreuz empfiehlt das Tragen von Kopfbedeckungen und Sonnenschutz. Ebenfalls ist es wichtig viel Flüssigkeit - am besten Alkoholfreies - zu sich zu nehmen. Bei Kreislaufproblemen soll man umgehend einen der Sanitätsstützpunkte aufsuchen, wo auch Notärzte zur Hilfe kommen können. Auch bei extremeren Insektenstichen sollen diese Stützpunkte aufgesucht werden.

Weil die Nächte bereits durchaus kühl werden können, wird vor allem Campern empfohlen auch warme Kleidung einzupacken.

Campen und Umwelt

Die Veranstalter des Frequencys bitten alle Festivalbesucher auf die Umwelt zu achten und vor allem die Traisen nicht zu verschmutzen. Nach dem Campen sollen Zelte wieder mitgenommen und der Müll richtig entsorgt werden.

Am Campingplatz wird festes Schuhwerk empfohlen, um Verletzungen zu vermeiden.

Die fünfköpfige Rap-Rock-Band Kraftklub aus Deutschland spielt am Samstag. Bild: Universal

(Nicht) baden in der Traisen

Das Baden in der Traisen ist zwar durchaus möglich, der Veranstalter des Festivals rät aber davon ab. Die Traisen ist ein fließendes Gewässer, in der das Baden gefährlich sein kann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper