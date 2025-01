Frequency Festival um einen Tag verschoben: Post Malone als Headliner

In St. Pölten wird wieder gefeiert.

Damit sein Auftritt am Festival in den Tourplan des US-amerikanischen Sängers, Rappers und Musikproduzenten passt, wurde die Veranstaltung um einen Tag nach vorne verschoben. Das Frequency findet demnach nun vom 13. bis 15. August statt. Die aktuelle Early-Bird-Preisstufe für Tickets gilt noch bis Samstag, 12 Uhr, hieß es in einer Aussendung

