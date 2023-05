"Freaky Friday" mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan wird forgesetzt

Das berichten "Hollywood Reporter" und "Variety". Curtis (64) verlinkte einen der Berichte auf Instagram. Im Interview mit der "New York Times" anlässlich des 20. Jubiläums des Films hatten Curtis und Lohan (36) erklärt, sie seien beide an einer Fortsetzung interessiert. Das Studio hat die Autorin Elyse Hollander mit dem Drehbuch beauftragt.

In der Disney-Komödie von 2003 hatte Curtis die Psychotherapeutin Tess Coleman gespielt, die ständig mit ihrer Teenagertochter Anna (Lohan) streitet. Nachdem sie magische Glückskekse gegessen haben, tauschen beide die Körper und müssen sich plötzlich im Leben der anderen durchschlagen - die Mutter in der Schule, die Tochter als Therapeutin. "Freaky Friday" ist eine Adaption des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 1972 von Mary Rodgers.

Curtis gewann im März für ihre Nebenrolle in dem Film "Everything Everywhere All at Once" den Oscar. Ebenfalls im März gab Lohan bekannt, dass sie und ihr Mann Bader Shammas ein Kind erwarten. Lohan war zuletzt in der Netflix-Komödie "Falling for Christmas" (2022) zu sehen. Über mehrere Jahre hinweg hatte sie davor nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen bekommen, wie 2019 in dem Horror-Thriller "Among the Shadows".

