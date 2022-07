An Büchern zum Thema Nationalsozialismus mangelt es nicht. Aber nicht alle, die politisch gut gemeint sind, halten auch literaturkritischen Kriterien Stand. Sabine Scholls neuer Roman "Die im Schatten. Die im Licht" bietet beides: politische Aufklärung und literarische Qualität. Am Beispiel von neun Frauenleben entwickelt die Autorin eine beeindruckende sozialpsychologische Studie. Die vielschichtige Handlung, die auf Fakten beruht, beginnt 1938 und endet in der Nachkriegszeit.