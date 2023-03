"Frauen ackern wie blöde": Grönemeyer widmet Hit "Männer" den Frauen

Zum heutigen Weltfrauentag hat der Sänger Herbert Grönemeyer seinen Hit "Männer" auf "Frauen" umgemünzt. Wie der Radiosender RBB 88.8 des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) mitteilte, bot der 66-Jährige das Lied dort am Morgen erstmals in der "Frauen"-Version als musikalischen Gruß dar. Statt "Männer nehm'n in den Arm / Männer geben Geborgenheit" hieß es nun "Frauen machen uns stark / Frauen sind wie Rückenwind".

Das Originallied "Männer" erschien 1984 und war Grönemeyers Durchbruch als Musiker.

Die Lyriks

Frauen machen uns stark,

Frauen sind wie Rückenwind,

Frauen lachen lauthals,

Frauen schenken dir ein Kind.



Oh, Frauen sind so verlässlich

Frauen sind in dieser Welt einfach unersetzlich

Oh, Frauen sind allzeit am Start,

Frauen gehen ihren Weg auf ihre eigene Art



Frauen haben's schwer, nehmen's leicht,

haben vieles schon allein erreicht,

werden als Kind schon auf Frau geeicht.

Wann ist 'ne Frau' ne Frau?



Am 24. März wird Grönemeyer sein bereits 16. Studioalbum unter dem Titel "Das ist los" veröffentlichen.

Eines seiner maßgeblichen Alben war "Mensch", auf dem er vor 20 Jahren im gleichnamigen Song sowie auch in "Der Weg" den Tod seiner Frau thematisierte. Auf die Frage im OÖN-Interview, ob er es bereut habe, ihren Tod mit dem Publikum geteilt zu haben, sagte er: "Nein. Ich glaube, ich hab’ die Trauer auch nicht geteilt, sondern Trauer thematisiert. Man darf nicht vergessen, ich bin in Deutschland zwar bekannt, aber manchen auch etwas fremd. Und trotzdem ist große Anteilnahme zu mir gekommen. Meine Lieder baten ja nicht darum, dass mir jemand beistehen soll, sondern sie fragten: Was ist das eigentlich, in welche Welt tritt man dann ein? Trauer ist ein Teil unseres Lebens – wie Glück. Diese Lieder waren der einzige Weg, wieder Fuß zu fassen. Ich habe vor kurzem die Schauspielerin Johanna von Koczian getroffen. Sie sagte zu mir, das Lied „Der Weg“ habe ihr Mut gemacht, als ihr Mann gestorben war. Darüber freue ich mich, dafür ist Musik da. Aber ich will nicht in dieser Rolle verhaftet werden."

Grönemeyers Hit "Männer"

