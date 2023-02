"Frau im Nebel": Kino als elektrisierende Versuchung

Immer wieder taucht sie in diesem Film auf: die Qualle. Ein solches Tier zu beobachten, ähnelt dem Gefühl, das die südkoreanische Produktion " Frau im Nebel" in ihrer Gesamtheit auslöst. Langsam, still und leise, würdevoll dahingleitend, verströmt sie Anmut. Trotzdem kann man sich eines nicht ganz gewiss sein: ob und wann möglicherweise eine kleine Dosis Gift elektrisiert. In der Regie des Könners Park Chan-wook, der Südkorea schon vor dem blutig-harten Horror-Hit "Squid Game" in die Mitte der