Helmut lebt mit seiner zwölfjährigen Tochter und einem kleinen "Privatzoo" mit u. a. 20 Affen in Oberösterreich. Eine neue Partnerin müsste die Tiere akzeptieren. Insgesamt drei Damen und drei Herren aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark suchen in der neuen Staffel der Erfolgsreihe - der letzten, an der Elizabeth T. Spira vor ihrem Tod im März 2019 gearbeitet hat - ihr großes Liebesglück.

Darunter auch Andrea, 49-jährige Kinderbetreuerin aus Graz, die mit einem Australier verheiratet war. "Ihm war es in Österreich zu kalt und ich hielt die Hitze in Australien nicht aus", daher kam es 2002 zur Scheidung. Der neue Partner soll "meine Seele berühren, mein Herz zum Singen bringen und tanzen. Die Liebe und Sinnlichkeit fehlt mir, sonst wäre ich nicht in der Sendung gelandet."