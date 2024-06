Franz Welser-Mösts „Hausmusik Roas“: „Wir haben einen besonderen Nerv berührt“

Franz Welser-Möst hat mit seiner Kulturhauptstadt-Idee der „Hausmusik Roas“ nichts Geringeres als eine musikalische Bewegung losgetreten. Seit 2021 holt der Dirigent von Weltruf volksmusikalische Tausendsassas in den öffentlichen Raum und an besondere Orte (wie in die Stallungen der Kaiservilla in Ischl), um über Jahrhunderte gepflegte Musik-Traditionen aus der Region gegenwärtig zu beleuchten.