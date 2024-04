Franz Posch: „Nervosität kenne ich nicht“

Zum Treffpunkt der Volksmusik wird am Samstag das Gasthaus „Hoamat“ in Haibach/Donau: Moderator Franz Posch erfüllt ab 20.15 Uhr live in der Sendung „Mei liabste Weis“ Musikwünsche der Zuschauer. Drei Musikgruppen stehen dem Tiroler als Helfer dabei zur Seite: der Salzburger Saitenklang, der aus drei Oberösterreichern besteht, die sich am Salzburger Mozarteum kennengelernt haben, die Gruppe Mühlviertler Birnblech, die Volksmusik und eigene Kompositionen spielt, und die