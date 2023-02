Franz Kafkas Rendezvous mit Gregor Samsa

Diese Produktion der Tribüne Linz – Theater am Südbahnhofmarkt sollte Pflichtprogramm für Schüler der Oberstufe werden. Wie Schauspieler Rudi Müllehner in diesem Solo Franz Kafkas Erzählung "Die Verwandlung" (Stückfassung/Regie: Cornelia Metschitzer) spielt, spricht, pantomimisch unterfüttert und um private Facetten mit Kafkas Liebesbriefen an seine Verlobte Felice Bauer erweitert, ist eine feine Einstiegsdroge für diesen genialischen Autor (1883–1924).