In der Krimireihe "Meiberger" (Beginn der 2. Staffel morgen, 20.15 Uhr, Servus TV) spielt der 34-Jährige die Rolle des schrulligen Polizisten Kevin Ganslinger. OÖNachrichten: Herr Danner, in der ersten Staffel von "Meiberger" war der ständig hungrige Polizeiinspektor Kevin Ganslinger eine kleine Rolle. Warum kam es jetzt zum Upgrade? Franz Josef Danner: Ich kann eh nur eine Behauptung aufstellen. Ich vermute, dass die Figur selber so gut angekommen ist. Der Charakter ist