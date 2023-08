Franz Blaas: Der leichte Strich zwischen Humor und inhaltlicher Tiefe

Erich Spitzbart hat nicht nur ein untrügliches Gespür für gute Kunst. In seiner 1984 gegründeten Galerie Tanglberg in Vorchdorf (1989 mit herausragendem Restaurant unter der Leitung von Friederike Staudinger ergänzt) lebt der für Selbstdarstellung aller Art zu bescheidene Mann eine so berührende wie unübliche Branchenkultur: Er läuft nicht der Gewinnmaximierung hinterher, sondern pflegt über Jahrzehnte gewachsene Künstlerfreundschaften.