Frankenburg wird 2025 Oberösterreichs "Kulturhauptmarkt"

Mit einem umfangreichen Kulturprogramm feiert die Gemeinde Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck) 2025 gleich mehrere Jubiläen: Vor 400 Jahren, am 15. Mai 1625, fand auf dem Haushamerfeld (heute Pfaffing) ein Blutgericht statt, bei dem Aufständische um ihr Leben würfeln mussten. Seit 100 Jahren erinnert daran das Frankenburger Würfelspiel. Außerdem wurde die Gemeinde vor 404 Jahren zum Markt, ein Jubiläum, das 2020 der Pandemie zum Opfer fiel.

Umso bunter soll das Jubiläumsprogramm 2025 werden. Dazu ernennt sich die 5000-Einwohner-Gemeinde gleich selbst zu "Oberösterreichs Kulturhauptmarkt". Zur Premiere des Würfelspiels am 25. Juli (bis 17. August) hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen angesagt, Schauspieler Cornelius Obonya hält die Festrede. Davor und danach gibt es auf der Open-Air-Bühne ein aufwendiges Kulturprogramm (etwa mit Martina Schwarzmann am 4. Juli oder Voodoo Jürgens am 11. Juli). Das u. a. mit einem Escape-Raum neu gestaltete Würfelspiel-Haus soll im Jänner eröffnet werden. Am 15. Mai wird in Frankenburg ein Würfelspiel-Denkmal eingeweiht, am 17. Mai gibt es einen Festakt auf dem Haushamerfeld. Die Brauerei Zipf hat ein Jubiläumsbier gebraut. Alle Infos und Karten gibt es auf frankenburg-2025.at.

