 Francisco Carolinum Linz zeigt zwei Österreich-Debüts 

Zwei Künstlerinnen zeigen erstmals ihre Arbeit in Österreich im Francisco Carolinum in Linz: die Polin Zofia Kulik und die namibische Fotografin Margaret Courtney-Clarke. Beide Ausstellungen im zweiten Stock erzählen die Geschichte Europas, wenngleich aus unterschiedlichen Perspektiven.

Trockene Böden, die sich endlos erstrecken, werden vielfach zur Kulisse für Courtney-Clarkes Arbeiten: (Staub auf dem Wind). Kuratiert von Virginia MacKenny, emeritierte Professorin für Bildende Kunst an der Universität Kapstadt, gibt die Schau "Dust on the Wind" Einblicke in den Alltag in der Namib- und Kalahari-Wüste. Wasser ist kostbar wie rar. Reich an Rohstoffen, ist das Land eine Quelle für kapitalistische Ausbeutung und soziale Ungerechtigkeit. Von Widerstandsfähigkeit der Frauen erzählen deren Porträts in ihren spärlichen Behausungen.

"Rhythms of Power" zeigt Arbeiten von Zofia Kulik. Foto: Francisco Carolinum

So ursprünglich die Fotografien Courtney-Clarkes anmuten, so artifiziell wirken die Arbeiten der polnischen Fotografin Zofia Kulik in "Rhythms of Power". Fast etwas Sakrales haftet den von Nathalie Hoyos und Rainald Schumacher kuratierten Räumen an. Meditativ wirken die Ornamente, teils inspiriert von Insignien totalitärer Systeme. Alles ist schwarz-weiß. Kulik verzichtet auf Farbe, um den Arbeiten einen Reliefcharakter zu verleihen. Denn: "Ich fühle mich als Bildhauerin."

Info: Bis 28. 7., Führung mit M. Courtney-Clarke und V. MacKenny: 23. 3. und 24. 3., je 15 Uhr, 0732 7720 52200, www.ooekultur.at

