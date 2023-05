Francisco Carolinum in Linz: Theaterstück über eine Meisterin der Selbstvermarktung vor 100 Jahren 

„Bertha von Suttner, Alma Mahler, Emilie Flöge und jetzt Maria Fassnauer (1879–1917) – Maxi Blaha nimmt sich historischer Frauenpersönlichkeiten an, die „alle ein tragisches Schicksal hatten, aber etwas draus gemacht haben“, sagt die Wiener Schauspielerin. Am 20. Mai zeigt sie „Mariedl. Selfies mit einer Riesin“ von Penny Black im Linzer Francisco Carolinum. Die sechste Tochter einer Südtiroler Bergbauernfamilie wird mit Akromegalie (Großwuchs) geboren. „Die Eltern konnten sie sich nicht als Esserin leisten, weil sie so groß war. Deshalb wurde sie weggeschickt und hat ihren Weg über alle Schaustellerbuden gemacht, vom Oktoberfest in München über den Wiener Prater, die Weltausstellung in Brüssel bis London. Sie war so clever, dass sie den Spieß umgedreht und richtig gute Werbeverträge gemacht hat“, etwa als berühmtes Testimonial für Oxo, das englischer Pendant zu Maggi. „Dass eine Frau damals, um 1910, ein Testimonial war, ist eine totale Seltenheit. Sie hat damit nicht nur ihre Familie ernährt, sondern das ganze Dorf reich gemacht“, sagt Blaha, die in „Mariedl“ auch eine Parallele zum Heute sieht, „zu den Selbstvermarktungsleuten der Jetztzeit“, was in die Inszenierung eingeflossen ist: „Man kann Selfies mit mir machen, Mariedl hat einen Instagram-Account und ist auf TikTok.“

Penny Black, die Lieblingsübersetzerin von Elfriede Jelinek

Geschrieben hat das Stück Penny Black. „Sie ist die Lieblingsübersetzerin von Elfriede Jelinek, über die ich sie kennengelernt habe. Ihr Humor ist so britisch – ich glaube, dass eine Außensicht österreichischen Themen sehr guttut. Ich möchte nicht, dass es in Sentimentalität abgleitet“, sagt Blaha, die in der Regie von Angelika Zacek von Ursula Fatton, Harfenistin im ORF Radio-Symphonieorchester Wien, begleitet wird. (kasch)

Infos: 19 Uhr, Karten per Mail: mariedl@maxiblaha.at, Tel.: 0732 7720 522 00 und an der Abendkasse



ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze