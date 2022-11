FPÖ-Chats: Wirbel bei APA und ORF

Chats aus dem Medienumfeld, die in einem kürzlich aufgetauchten Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufscheinen, lassen es bei Austria Presse Agentur (APA) und ORF rumoren. "Empört" über "Drohungen gegen die Unabhängigkeit" der Nachrichtenagentur zeigte sich der APA-Redaktionsbeirat. In den Chats war etwa zu lesen, dass ein Investor und "Großspender einer Regierungspartei" 2019 erklärte, in der APA gehöre "aufgeräumt".

Dieses Ansinnen, das sich an den damaligen Vizekanzler, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, richtete, weist die APA-Redaktionsvertretung "aufs Schärfste zurück. Die APA ist unabhängig vom Staat, und das ist gut so", verwies die Agentur am Sonntag auf ihr Statut, wonach sie "ihre Aufgaben in Unabhängigkeit von Einwirkungen politischer und wirtschaftlicher Institutionen und Gruppen (...) sowie unter Vermeidung jeglicher Einseitigkeit und Parteinahme zu erfüllen" hat. Diesem Auftrag komme man seit der Gründung im Jahr 1946 "auf vorbildliche Weise nach".

ZIB 1: Chats belasten Chefredakteure

Eine "ordentliche Aufarbeitung" der Chats, die den damaligen ORF-2-Chefredakteur und jetzigen TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom in Kritik brachten, fordert hingegen der ORF-Redaktionsrat. In einem Dialog aus dem Frühjahr 2019 ging es um die inhaltliche Ausrichtung der ORF-Berichterstattung und Personalwünsche der FPÖ. Stein des Chat-Anstoßes war ein "ZiB 24"-Bericht, der Strache missfiel. Dem stimmte Schrom mit "das ist natürlich unmöglich" zu. Zur inhaltlichen Ausrichtung von ORF 1 und ORF 2 schrieb er: "Es ist schon bei uns genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird’s, und die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen, werden weniger." ORF 1 sei "noch viel linker" als ORF 2. In Folge ging es um zwei Personalwünsche der FPÖ.

In einem Rundmail an TV-Redakteure und ORF-Führungskräfte räumte Schrom nun ein, dass der Chat-Verlauf "zugegebenermaßen keine glückliche Außenwirkung" habe. Diese Unterhaltung habe "vor dem Hintergrund massiver Angriffe durch die FPÖ auf den ORF stattgefunden." Personalwünschen sei "nie Rechnung getragen" worden, erklärte Schrom, der für heute eine Sitzung angekündigt hat.