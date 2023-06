Fotokünstlerin Lisl Steiner mit 95 Jahren gestorben

Im Dezember 2019 hatte sie noch im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz den Film "3 aus Übersee" von Martina Hechenberger und Thomas Hackl präsentiert. Am Mittwoch ist die Fotojournalistin und -künstlerin Lisl Steiner im Alter von 95 Jahren in New York gestorben.

1927 als Tochter einer Jüdin in Wien geboren, flüchtete ihre Familie 1938 vor den Nazis nach Argentinien. Ebendort studierte sie Kunst und arbeitete beim Film, ehe sie 1960 nach New York übersiedelte und ob ihrer Foto-Reportagen, unter anderem über Louis Armstrong, Henry Kissinger, Franz Beckenbauer, Fidel Castro, Miles Davis, Richard Nixon und Martin Luther King, zur Fotografie-Berühmtheit wurde. "Menschenleben zu erhalten und Augenblicke zu retten, gab mir Identität", sagte Steiner in Linz.

