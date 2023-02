Fotografische Suche einer "Bildwütigen" nach sich selbst

Der Künstlerin selbst, die zurückgezogen am Wiener Stadtrand lebt, werden Sie wahrscheinlich nie in der Ausstellung begegnen. Dennoch ist Michaela Moscouw höchstpersönlich im Francisco Carolinum zu erleben. "Anwesend Abwesend" nennt sich die Schau mit Fotografien der 62-Jährigen, deren Motiv sie selbst ist: ihr eigener Körper meist in Schwarz-Weiß-Aufnahmen festgehalten von ihr, in allen erdenklichen Posen, mit Kleidungsstücken und Accessoires bewusst inszeniert.