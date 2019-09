"For Forest": Ein Wald mitten im Stadion erhitzt die Gemüter

Nicht nur als Kunstinstallation, die die Wahrnehmung herausfordert, auch als Mahnmal gegen den Klimawandel soll "For Forest" wirken: Für die Darstellung eines europäischen Mischwaldes wurden 300 bis zu 14 Meter hohe Bäume ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion gestellt und sind dort noch bis Ende Oktober bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Doch nicht nur in den sozialen Medien erregt das Projekt die Gemüter: Von "Warum macht das jemand?" über "Sollen gescheiter an echten Wald anlegen" bis zu "A vui Schaß" reichen die Kommentare im Internet.

Fußball muss ausweichen

Kritiker haben sich schon seit Monaten auf die Installation im Stadion eingeschossen – dazu gab es gleich mehrere Anlässe. So wurden immer wieder Befürchtungen laut, dass – anders als von der Stadtpolitik beteuert – Steuergeld für "For Forest" aufgewendet wird. Dann wurde bekannt, dass die speziell verschulten Bäume für das Projekt aus Belgien, Norddeutschland und Bologna nach Klagenfurt gebracht würden, obwohl man zuerst auf Kärntner Bäume zurückgreifen wollte. Und schließlich sorgte ausgerechnet eine sportliche Jubelmeldung für Misstöne: Denn der Kärntner Bundesligist WAC, der sich Ende der vorigen Saison überraschend für die Europa League qualifiziert hatte, hätte seine Spiele gerne im Wörthersee-Stadion ausgetragen. Daraus wird aber nun wegen "For Forest" nichts, die Spiele finden in Graz statt.

"Gegner haben mit Unwahrheiten und zum Teil persönlichen Diffamierungen versucht, das Projekt schlechtzumachen und Fußball gegen Kunst auszuspielen", sagte die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ), die betonte, dass in die Umsetzung kein Steuergeld geflossen ist. Auch die Wiederherstellung des Rasens sei finanziell abgesichert. Der Hauptsponsor des Projekts, Herbert Waldner, kündigte an, dass die Bilanz des Projekts dem Rechnungshof zur Verfügung gestellt werde. Initiator Klaus Littmann sprach von dem "langen, steinigen Weg", der bis zur Umsetzung zu gehen war. Vor sechs Jahren hatte er erstmals Kontakt mit Bürgermeisterin Mathiaschitz aufgenommen. Mit "For Forest" entstehe ein radikales Bild: "ein Wald, den wir in einen völlig neuen Kontext stellen." Erfolgreich sei das Projekt, wenn ein Bild entsteht, das in den Köpfen der Menschen haften bleibt. Besucherzahlen würden für ihn keine primäre Rolle spielen.

"Der Zeitpunkt, zu dem wir das umsetzen, ist mir ein bisschen unheimlich", gab Littmann zu: "Es kommt so was von punktgenau, wenn man miterlebt, was anlässlich der Klimadebatte in den Medien ist und was Studien raten: nämlich dass weltweit der Wald aufgeforstet wird." Trotzdem blieb der Initiator dabei: "Es ist ein Kunstprojekt."

Der dritte rote Knopf

"Nein", widersprach ihm Künstler Max Peintner, der mit seiner Zeichnung "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur" das Vorbild für "For Forest" geliefert hat: "Es ist ein politisches Projekt. Zu den zwei roten Knöpfen in den USA und in Russland ist nämlich ein dritter dazugekommen", spielte Peintner auf die Gefahr des Klimawandels an.

