Förderpreis der Energie AG

Die Auszeichnung ist mit 4000 Euro dotiert und würdigt von einer unabhängigen Jury ausgewählte Künstlerinnen und Künstler (nicht älter als 40 Jahre) und deren Arbeiten zum Thema "Die Welt, in der wir leben wollen". Die prämierten Arbeiten werden in einer Ausstellung in der Energie AG präsentiert.

Die Bewerbungsfrist läuft bis 22. Mai

Info: petra.eidinger@ooelkg.at