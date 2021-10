Es gibt nur wenige heimische Gitarristen, die derart gut im Geschäft sind wie Severin Trogbacher. Ob an der Seite von Hubert von Goisern, Konstantin Wecker oder Conchita Wurst – der 38-Jährige aus St. Florian ist ein allseits geschätzter Saitenzauberer. Jetzt ist die Zeit aber reif für das erste Soloprojekt des Gitarristen der Stars. Dieses heißt "Perseverance", wird am morgigen Freitag veröffentlicht, und am Erscheinungstag auch gleich live im Alten Kino in St. Florian präsentiert.