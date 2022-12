Florian Vernschachs vergnügliche Reise-Episoden

Alles begann in Grönland, als Florian Vernschach in der Lobby seines Hotels saß und wegen Regens zur Untätigkeit gezwungen war. "Es war mein vorvorletzter Tag auf der Insel und ich habe mir meinen Frust von der Seele geschrieben", erinnert sich der 47-Jährige. Es sei ein "grimmiger Spaß" gewesen, all die Widrigkeiten, die ihm während des vierwöchigen Urlaubs zustießen, aufzuschreiben.