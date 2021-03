Florian Satzinger ist ein Star in der Welt der Trickfilm- und Cartoonzeichner. "Na ja. Ein Star..." Doch, Satzinger ist ein Star. Denn ein Star ist, wer von der Vizepräsidentin von Disney Worldwide angerufen und "Hätten Sie nicht Lust, bei uns mitzuarbeiten?" gefragt wird. Ein Star ist, wer den renommierten Nemo-Award in Florenz gewinnt und als Ehrengast zum größten Trickfilm-Festival der Welt in Los Angeles eingeladen wird. Ein Star ist, wer für Warner Bros in Hollywood ("Pinky and the