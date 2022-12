Florian Ritt: „Wir müssen nicht mehr alles zu dritt machen, nur damit es den Schein hat“

Erlebt man "folkshilfe" live, kann man kaum glauben, dass die massive Welle an musikalischer Energie, die die oberösterreichische Band auf das Publikum loslässt, von allein drei jungen Männern entfesselt wird: Paul Slaviczek (Gitarre), Gabriel Fröhlich an den Drums und Florian Ritt an der Steirischen Harmonika, die er nie so nennt, sondern den heimischen Wurzeln entsprechend schlicht Quetschn.