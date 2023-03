Florian Klein: Die Rückkehr eines Froschberg-Kindes

Das Auftaktspiel zur Fußball-EM-Qualifikation zwischen Österreich und Aserbaidschan am Freitag ist nicht nur eine Premiere für das neue Linzer Stadion, sondern stellt auch aus Mediensicht einen Paradigmenwechsel dar: Erstmals in der Geschichte wird ein Spiel des Fußball-Nationalteams nicht vom ORF übertragen. Der Salzburger Privatsender Servus TV teilt sich die Lizenzen für die acht Qualifikationsspiele zur Fußball-EM 2024 in Deutschland (siehe Infobox) und zeigt das Auftaktspiel.