"Jetzt pass auf, am Samstag, da kommen die Streicher, am Sonntag die Bläserpartie aus England und dazwischen trudeln nach und nach alle 89 Musiker ein", sagt Thomas Wall. Jetzt kann es endlich losgehen, das Notenkonvolut zu Bruckners erster Sinfonie ("Wiener Fassung") hat er vor gut drei Monaten an die von ihm rekrutierten Musikerinnen und Musiker aus 17 Nationen verschickt, die Zimmer sind gebucht, jetzt muss er noch schnell in die Florianhalle, die Filzmatten auflegen, damit die Proben dort