Florian Feilmair: „Man hängt in der Luft“

Allein in Oberösterreich musste der 30-Jährige - geboren in Wien und aufgewachsen in Seewalchen - bereits zwei Konzerte absagen. Im Mai hätte Florian Feilmair beim Beethoven-Wettbewerb spielen sollen. Ein Gespräch über Für und Wider von Streaming-Konzerten und Ludwig van Beethoven.

OÖNachrichten: Auch Sie mussten schon etliche Konzerte absagen. Wie geht es Ihnen?

Florian Feilmair: Das ist natürlich schade. Man bereitet sich auf die Auftritte vor, wenn sie dann abgesagt werden, ist natürlich auch der Lohn der Arbeit weg. Andererseits habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mein Repertoire zu erweitern um. Die Fitness der Finger muss weitergehen, es wird eine Zeit nach Corona geben, die wird dicht gedrängt sein. Da muss man gewappnet sein. Die Planung für die Zukunft ist schwierig, weil man nicht weiß, wann es wieder weitergehen wird. Ich wäre zum Beethoven-Wettbewerb im Mai zugelassen, der auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Auf so einen Wettbewerb muss man sich sehr, sehr gut vorbereiten. Wenn man dann nicht weiß, wann er - und auch diverse andere Konzerte - stattfinden werden, erzeugt das ein Gefühl der Unsicherheit. Sonst arbeitet man auf ein Ziel hin, hat eine Deadline. Jetzt ist alles in der Schwebe, man hängt in der Luft.

Was hat es mit dem virtuellen Konzertsaal auf sich, wie ist Ihr Auftritt dort zustande gekommen?

Der Konzertsaal wurde vom Geiger Daniel Auner gegründet, der im NASOM (New Austrian Sound of Music)-Programm des Außenministerium ist, in das auch ich 2016 aufgenommen worden bin. Man wird in Zusammenarbeit mit den Botschaften bei Auslandsauftritten gefördert. Auch deren Kulturaktivitäten liegen derzeit still. Ich bin von der Kulturdirektion gefragt worden, ob ich einen Beitrag hätte. Es ist ein unveröffentlichter Live-Mitschnitt von Ende 2019, aus der Qualifikationsrunde zum Beethoven-Wettbewerb.

Wie empfinden Sie die Streaming-Angebote?

Einerseits finde ich sie sehr gut, weil die Kunst nicht verschwindet und sichtbar bleibt. Andrerseits hat man jetzt schon das Gefühl, man bekommt alles gratis ins Haus geliefert, die perfekten Aufnahmen. Da könnte man sich in Zukunft die Frage stellen: Warum muss ich fürs Konzert bezahlen? Und es gilt in der Gesellschaft: Kostet etwas nichts, kann der Wert nicht groß sein. Der „Konzertsaal“ ist da eine kleine Gegensteuerung. Die Idee von Daniel Auner war, der Kunst auch in dieser Zeit einen gewissen Wert zu geben und die Qualität, die geliefert wird, ein bisschen zu entlohnen.

Sie spielen Beethovens Sonate op. 111 und die 32 Variationen in c-Moll WoO 80 – Werke, die sich auch auf Ihrer neuen, im Februar erschienen CD finden. Was fasziniert Sie besonders an Beethoven?

Seine Art und Weise, wie er mit der Form umgeht. Er hat immer ein klares Konzept, das er aufbaut, aber gleichzeitig arbeitet er wie mit Ellbogen gegen sein eigenes Stelzengerüst. Seine Musik muss damals revolutionär gewesen sein, weil er alle möglichen Grenzen ausgelotet, überschreitet, selbst neue Grenzen aufstellt, die er in Kürze wieder bricht. Er bringt trotz der perfekten Handarbeit seiner Musik unglaubliche Emotionen in sie hinein, und er nutzt das Klavier sehr virtuos. Im Konzert werde ich zu beiden Werken, die ich spiele, ein paar Hintergründe erklären.

Hätten Sie die Möglichkeit, Beethoven persönlich zu treffen, was würden Sie ihn gerne fragen?

Beethoven ist ein Komponist, der sehr genau notiert. Es gibt Hinweise, dass er Interpretationen von Zeitgenossen gehört hat, die etwas nicht ganz so gespielt haben, wie er es wollte. Manchmal war er begeistert über neue Ideen, hat aber auch die Verleger sehr streng zur Hand genommen, wenn sie Details nicht richtig im Notentext umgesetzt haben. Es wäre interessant zu wissen, wie er selbst mit der Musik umgehen würde, wenn er sie spielen würde.

Virtueller Konzertsaal Die virtuelle Konzertsaal „www.konzertsaal.at“ wurde vom Wiener Geiger Daniel Auner gegründet, um Musikern in der Corona-Krise eine Präsentationsplattform zu bieten. Gespielt wird teils live aus den Wohnzimmern der Künstler oder es wird ein bisher unveröffentlichter Konzertmitschnitt gezeigt. Der „Eintritt“ (9,23 Euro) kommt direkt den Musikern zugute. Die Konzerte sind je eine Woche online abrufbar. Alle Infos: www.konzertsaal.at