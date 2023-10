"Fledermaus" für die Christkindl-Aktion der OÖN

Das Motto der unbürokratischen Hilfsaktion lautet "Oberösterreicher helfen bedürftigen Landsleuten, die unverschuldet in Not geraten sind". In Zusammenarbeit mit dem Linzer Landestheater gibt es zwei große Gala-Abende.

Am 25. November, 19.30 Uhr , geht der Reinerlös der Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauss im Musiktheater an die OÖN-Christkindlaktion. Karten gibt es bereits unter tickets.landestheater-linz.at oder per Telefon 0732/7611-400 sowie beim Kartenservice im Schauspielhaus und im Musiktheater.

Die traditionelle Benefizgala im Schauspielhaus mit heimischen Künstlern findet am 14. Dezember statt. Auch hier geht der Reinerlös an das OÖN-Christkindl. Programm folgt.

