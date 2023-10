"Fix net normal": So klingt der Ö3-Song für Österreich

Ö3 hatte die drei Musiker vor eine Challenge gestellt: Bis zu ihrem ersten Livekonzert am 21. Oktober sollten Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner ein Lied schreiben, der ganz Österreich verbindet. Ö3-Hörer reichten ihre Text-Vorschläge ein und bestimmten mit, was in einem "Song für Österreich" nicht fehlen darf. Von "Oachkatzlschwoaf", "Hüfts nix, schods nix", "Das geht sich aus", "Schön sind Berge, Seen, Flüsse und ab und zu de Leit" bis hin zum "Schnitzel" war alles dabei.

So klingt "Fix net normal":

Alle digitalen Einnahmen vom "Song für Österreich" gehen an Familien in Not im Rahmen das Ö3-Weihnachtswunders. Paul Pizzera: "Wir freuen uns natürlich, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten dürfen, dass es Menschen, die es wirklich brauchen, ein bisschen besser geht. Habt keine Angst, schaut positiv in die Zukunft, tut was Gutes, fürchtet euch nicht - wir sind alle ‚net normal‘ und das ist wunderschön so."

