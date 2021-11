Fit für den Winter: Pfotenpflege und Kälteschutz sind wichtig für Hunde

Diese Woche werden selbst im städtischen Raum Morgentemperaturen unter null Grad erwartet. Das bedeutet nicht nur für uns Menschen, dass wir uns warm anziehen müssen, auch unsere Hunde brauchen einen Kälteschutz und eine spezielle Pflege für ihre Pfoten. So machen Sie Ihren treuen Gefährten winterfit:

Pfotenpflege: Es ist wichtig, den Hund im Winter vor Streusalz und Splitt zu schützen. Denn beides greift die Pfoten an. Um diese zu schonen, sollten Vaseline, Hirschtalg oder spezielle Pfotencremes in die Ballen einmassiert werden. Am besten, man fettet die Pfoten vor und nach dem Spaziergang ein. So entsteht eine schützende Fettschicht, die verhindert, dass die Hundepfoten rissig werden. Wenn die Pfoten schon spröde und rissig sind, knabbert der Hund daran und das Problem wird weiter verschärft. Fußbäder in Kamillentee können in diesem Fall helfen. Einen guten Schutz vor Streusalz bieten auch Hundeschuhe, doch die meisten Tiere haben keine Freude damit.

Immer in Bewegung bleiben: Bei winterlichen Spaziergängen sollte man darauf achten, dass der Hund immer in Bewegung bleibt, damit er nicht unterkühlt. Trotz Fell können Hunde frieren und ihr Immunsystem kann damit angegriffen werden. Wer einen alten, kranken oder kurzhaarigen Hund hat, sollte sich nicht davor scheuen, ihm bei Kälte einen Hundemantel oder -pullover anzuziehen. Die Tierkleidung muss jedoch funktionell sein. Die Bewegungsfreiheit darf dadurch nicht eingeschränkt werden.

Erkältung vermeiden: Auch Hunde können sich erkälten. Dies äußert sich meist durch Niesen, Nasenausfluss, häufiges Schlecken der Nase und tränende Augen, aber auch durch allgemeine Müdigkeit. Schon beim ersten Anzeichen einer Krankheit sollte man mit dem Hund nur noch kleine Spaziergänge unternehmen und ihn schonen. Ein Besuch beim Tierarzt ist sinnvoll.

Nach dem Spazierengehen: Waschen Sie nach jedem Winterspaziergang die Pfoten Ihres Hundes mit warmem Wasser. So wird das Streusalz von den Füßen gespült und kann den Hundepfoten nicht weiter schaden. Außerdem kann das Tier das Streusalz dann nicht von den Pfoten lecken, was wiederum Magenprobleme verursachen könnte.

Abtrocknen: Nach jedem Gassigang bei Regen oder Schnee sollte der Hund stets gut abgetrocknet werden, damit er nicht unterkühlt. Unbedingt vermeiden sollte man zudem, dass das Tier mit nassem Fell in sein Hundebett steigt.

Baden ist in der kalten Jahreszeit tabu für Hunde. Sie sollten ohnehin nur gewaschen werden, wenn es wirklich nötig ist. Ist es dennoch einmal unvermeidlich, muss das Fell mit einem Föhn komplett getrocknet werden. In den Stunden danach sollten keinesfalls Spaziergänge in der Kälte unternommen werden.

Reflektoren: Bei Dunkelheit sollten Mensch und Tier gut sichtbare Reflektoren tragen, damit Autofahrer sie erkennen und Abstand halten können. Es gibt reflektierende Halsbänder und Brustgeschirre sowie Leuchthalsbänder und kleine Reflektoren, die man ans Hundegeschirr klipsen kann. Blinkende Reflektoren irritieren Hunde meist und sind daher nicht ideal.

Eisklumpen entfernen: Wenn Schnee liegt, können sich an den Haaren zwischen den Pfotenballen Eisklümpchchen bilden. Diese sollten während längerer Spaziergänge immer wieder entfernt werden, da sie den Hund beim Laufen behindern. Wachsen zwischen den Ballen sehr lange Haare, ist es ratsam, diese zu kürzen.

Schnee fressen ist tabu: Auch wenn es viele Hunde für ihr Leben gern tun – sie sollten keinen Schnee fressen! Machen sie es trotzdem, können Magen-Darm-Probleme oder eine Mandelentzündung die Folge sein. Der Schnee reizt den Rachenbereich und den Magen und entzieht dem Hundekörper Mineralstoffe.

Vorsicht bei Apportierspielen: Stöckchen bringen ist im Winter nicht empfehlenswert, da die Splittergefahr des Holzes in der Kälte hoch ist. Dadurch können sich die wedelnden Gefährten beim Spielen ernsthaft verletzen. Als Ersatz für das Stöckchen kann man Spielzeug verwenden.