Finanzdirektor liebt Swingerclub-Chefin: "Die Traumfrau, die ich immer gesucht habe"

Sechs ganz unterschiedliche Paare erzählten in der Abschlussfolge von ihrer neuen Liebe. Sendungsverantwortliche und "Kupplerin der Nation", Nina Horowitz, besuchte Kandidaten früherer Ausgaben in ganz Österreich und sprach mit ihnen über die Erfolge ihrer Partnersuche.

Zum ersten Mal in der Geschichte der TV-Reihe verliebten sich eine Kandidatin und ein Kandidat ineinander: Die ehemalige Swingerclub-Besitzerin Gina (72) aus Niederösterreich und der pensionierte Wiener Finanzdirektor Siegfried (78) sind ein leidenschaftliches Liebespaar. Beide suchten in diesem Sommer in unterschiedlichen Folgen der "Liebesg’schichten und Heiratssachen" nach einem neuen Herzblatt. "Ich wünsche mir einen charmanten, netten Mann, der für mich da ist", schilderte die lebenslustige Kandidatin damals in ihrem ersten Interview. Siegfrieds seligster Wunsch war eine liebevolle Partnerin, "gebildet, intelligent, anschmiegsam und kuschelig", wie der Wiener es formulierte. Auch das sexuelle Feuer sollte bei der neuen Partnerin nicht erloschen sein.

Ausflug in den Swingerclub geplant

Mittlerweile haben sich die beiden ehemaligen einsamen Herzen verliebt - und zwar ineinander. "Ich habe Gina gesehen und sie sofort wunderbar gefunden. Sie ist eine Frau mit Format. Eine Lady. Sie ist die Traumfrau, die ich immer gesucht habe", schwärmt Siegfried über seine neue Liebe. Auch Gina berichtet beim gemeinsamen Interview in ihrem prunkvoll eingerichteten Haus in Niederösterreich mit leuchtenden Augen: "Ich kann Siegfried nur zustimmen. Ich habe meinen Traumprinzen gefunden." An Ginas ehemaligem Beruf findet Siegfried übrigens nichts Anstößiges, ganz im Gegenteil. Die beiden planen schon gemeinsame Ausflüge in den Swingerclub, Partnertausch nicht ausgeschlossen. "Wenn das manche Menschen nicht verstehen, kümmert mich das nicht. Es ist meine Angelegenheit, wie ich lebe", erklärt der Frischverliebte selbstbewusst.

"Der schönste Tag in meinem Leben"

Fritz und Andrea sagten Ja. Bild: Screenshot ORF

Auch der 54-jährige Buschauffeur Fritz kam am Donnerstagabend noch einmal zu Wort. Der Mühlviertler versuchte im Juli 2018 mit der Unterstützung von Elizabeth T. Spira, eine neue Partnerin zu finden. Fritz bekam mehr als 100 Zuschriften von interessierten Damen und fand - wenige Monate später - auch wirklich seine große Liebe: die Salzburgerin Andrea. "Wir lieben die gleichen Sportarten, sie ist auch Extremsportlerin wie ich und ich bin irrsinnig verknallt in sie", schwärmte der Mühlviertler vor drei Jahren. Diesen Sommer folgte die Hochzeit. "Es war wirklich der schönste Tag in meinem Leben!", erzählt die Frischangetraute. "Besser kann man es nicht erwischen: Traumwetter, Traumgäste, Traumstimmung!", sagt Fritz.