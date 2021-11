Filmreifes vorm Linzer Schlossmuseum

Ein Auto parkt vor dem Eingang des Linzer Schlossmuseums, die Fahrertüre ist offen, aus dem Kofferraum ragt ein riesiger Weihnachtsbaum. Was anmutet wie die Eröffnungsszene eines Weihnachtsfilms, ist vielmehr ein in die städtische Umwelt inkludiertes Set eines Künstler-Duos. Anna Jermolaewa, Professorin für Experimentelle Gestaltung der Linzer Kunstuniversität und Trägerin des Österreichischen Kunstpreises für Bildende Kunst 2020, und ihr in Wien lebender Kollege Manfred Grübl haben das fiktive Szenario im Hof der derzeit geschlossenen Linzer Einrichtung geschaffen. Ihr "Christmas Tree Film Set" ist bis 2. Februar täglich bis Mitternacht zu erleben. Das Duo will mit seinem humorvollen Szenario auf die verschiedensten Traditionen und Rituale der Festzeit aufmerksam machen, deren Ursprünge selten hinterfragt werden. Info: ooelkg.at