Filmreifer Jahreswechsel: Zehn Kinos holen Oscar-Anwärter auf die Leinwand

Wenn sich das Jahr zu Ende neigt, ist es längst Tradition geworden, dass sich ein Verbund aus Land- und Programmkinos ein Ziel setzt: mit exklusiven Vorpremieren den Kinofans Oberösterreichs einen besonderen „Rutsch“ zu bieten.



Heuer ist es zehn Institutionen gelungen, nicht nur eine cineastische Delikatesse auf „das Menü“ zu setzen, sondern von heute bis Sonntag gleich mehrere Filme, die noch vor ihrem offiziellen Start bei uns auf die Leinwand kommen (Teilnehmer und Termine stehen unten). Ein Überblick über das Angebot:

„Poor Things“

Die Arbeit von Giorgos Lanthimos („The Favourite“) gilt in Hollywood als Film der Stunde und heißer Oscar-Anwärter: Emma Stone („La La Land“) spielt darin einen weiblichen Frankenstein, geschaffen von Willem Dafoe. Offiziell startet der Film am 18. Jänner. Zum Jahreswechsel ist er bereits in Freistadt, Lenzing und Kirchdorf (je 30. 12.), Wels (31. 12.) und Linz (31. 12., City-Kino) zu sehen.

„Priscilla“

Sofia Coppola („Lost in Translation“) erzählt in diesem Spielfilm vom jungen Elvis aus der Perspektive Priscillas. Die Hauptrollen sind mit Jacob Elordi als Elvis und Cailee Spaeny mit prominenten Jungstars besetzt. Offiziell ab 4. Jänner im Kino, läuft er in Freistadt heute und in Linz am 31. Dezember (Moviemento).

„The Holdovers“

Der zweifache Oscar-Sieger Alexander Payne bringt „The Holdovers“ ins Kino (ab 26. Jänner in Österreich). Bei uns gibt es den Film über eine skurrile, witzige Lehrer-Schüler-Gemeinschaft schon in Steyr (30. 12.) sowie in Freistadt und im Moviemento Linz (je 31. 12.)

„Geliebte Köchin“

Die große Juliette Binoche spielt in diesem Historiendrama (Regiepreis in Cannes) eine Köchin, der ein Gourmet Avancen macht. Offiziell kommt der Film Ende Februar zu uns. Jetzt ist er zum Jahreswechsel in Bad Leonfelden (heute, 29. 12.), in Lambach, Grein, Freistadt (je 30. 12.) sowie in Wels, Lenzing und im Moviemento Linz (je 31. 12.) zu sehen.

„Sterne zum Dessert“

Die französische Sozialkomödie basiert auf dem wahren, schwierigen Leben von Star-Pâtissier Yazid Ichemrahen. Vor dem offiziellen Start (7. 1.) ist sie in Lambach (heute), in Kirchdorf, Bad Leonfelden und Steyr (je 30. 12.) sowie in Freistadt und im Linzer Moviemento (je 31. 12.) zu erleben.

Wer wann dabei ist (Achtung, die Karten sind oft heiß begehrt!)

Kino Freistadt: 29.-31. 12.

www.kino-freistadt.at

Kinotreff Leone in Bad

Leonfelden: 29. und 30. 12.

www.kinotreff.at

Programmkino Wels: 31. 12.,

www.programmkinowels.at

Kino Lambach: 29.-30. 12.

www.grassinger.info/kino

Stadtkino Grein: 30. 12.

www.stadtkino-grein.com/

City Kino Steyr: 30. 12.

www.kino-steyr.at

Kino Kirchdorf: 30. 12.

www.kinokirchdorf.at

Lichtspiele Lenzing: 30.-31. 12..

www.lichtspiele.com

Moviemento und City-Kino Linz: 31. 12.

www.moviemento.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller