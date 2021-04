Filmpreis: Favorit ist "Hochwald"

Der Film über den sensiblen Mario sowie sein Coming-out in einem kleinen Südtiroler Dorf ist unter anderem als bester Spielfilm, für das beste Drehbuch wie auch für die Kamera nominiert. Auch die beiden Darsteller Thomas Prenn (Hauptdarsteller) und Noah Saavedra (Nebendarsteller) können auf Preise hoffen.

Mit Respektabstand folgen mit je sechs Nominierungen Sandra Wollners Sci-Fi-Dystopie "The Trouble With Being Born", die bei der Berlinale 2020 Weltpremiere feierte, sowie "Waren einmal Revoluzzer" von Johanna Moder.